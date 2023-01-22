İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kaynak: AA
Mardin'de bir grup genç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto ederek kiliselerde gül dağıttı.
Merkez Artuklu ilçesindeki gençler, ellerinde güllerle kiliseleri gezdi. Buradaki görevlilere gül veren gençler, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.
Bu anları videoya alan gençlerden İbrahim Halil Yetim, İsveç'te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak "Nasıl bir tepki verebiliriz?" diye düşündüklerini ve Hz. Muhammed'in önerisine uyarak kiliseleri ziyaret edip Müslümanlığa yakışır bir şekilde tepkilerini dile getirdiklerini söyledi.
"İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir." diyen Yetim, bunu uygulama ile gösterdiklerini aktardı.
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