VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan'da seçimlerinde oy verme işlemi başladı
Bıçakla sırtını kestiler... Yunan'dan silinmeyecek işkence!
Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdular
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
Muhalefette seçim sonrası kriz geliyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular bugün başlıyor
"İsveç bekleme odasında yalnız"
Ekvador'daki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Ölen PKK'lılar CHP heyetiyle görüşecekti
Mısır'la normalleşmede yeni adım! Erdoğan, Sisi ile seçim sonrası görüşecek
ABD'de bankalar tüm mevduatlarının 2 yıl boyunca sigortalanmasını istedi
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Koca'dan ishal salgını iddialarına ilişkin açıklama
Deprem felaketi tarımı vurdu: Zarar 24 milyar liranın üzerinde
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Portekiz'de binlerce işçi hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle gösteri yaptı
Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı
Danimarka'daki Türk toplumu, depremzedelere yardım için seferber oldu
İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı
Yerli ve milli hava gücünde durmak yok: Anka-3 ilk uçuşuna hazırlanıyor
Deprem bölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler için kurslar açıldı
Oy kullanılacak gümrük kapıları belli oldu
1915 Çanakkale Köprüsü 415 milyon avro tasarruf sağladı
19 Mart 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 09:30:00

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci... "Erdoğan'ın bekleme odasında yalnız kaldı"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

Dagens Nyheter gazetesi NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bir analizinde “İsveç, Erdoğan'ın bekleme odasında yalnız kaldı” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili onay sürecini başlattıklarını ve kararı TBMM'nin onayına sunduklarını açıkladı. Bu karar dünya basınında geniş yer buldu. İsveç basını NATO vizesi alamamasının sonuçlarını değerlendirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasına ilişkin, "İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır" dedi.

'KEŞKE İZİN VERMESEYDİK'

İsveç Televizyonu SVT de benzer bir itirafta bulunarak Türkiye'nin kararının, İsveç ve Finlandiya'nın işbirliğinin ayrılması anlamına geldiğini vurguladı. Dagens Nyheter gazetesi üyelik sürecine ilişkin bir analizinde "İsveç, Erdoğan'ın bekleme odasında yalnız kaldı" ifadelerini kullandı. Thomas Ramberg imzalı analizinde "Sağcı partilerin bile pişmanlık duyduğu görülüyor. İsveç'in, Kuran-ı Kerim'i yakmayı ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olarak savunması artık NATO üyeliğinin önünde duruyor" sözleri dikkat çekti.

İLİŞKİLERİMİZE TEHDİT

İsveç'in en önemli gazetesi olan Aftonbladet, Finlandiya'nın NATO'ya girişini eleştirdi. Bu durumun iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceği iddia edilen haberde 'İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında' başlığı atıldı.

ÇİZELGESİ BELİRSİZ

Bloomberg, "İsveç'in katılımla ilgili zaman çizelgesi belirsiz" ifadesini kullandı. Stockholm'ün katılım sürecinin ise atacağı adımlara bağlı olduğunun altı çizildi. Reuters, "Erdoğan, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onayladı, ancak İsveç beklemeli" diyerek haberi servis etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan isveç nato

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX