"İsveç bekleme odasında yalnız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili onay sürecini başlattıklarını ve kararı TBMM'nin onayına sunduklarını açıkladı. Bu karar dünya basınında geniş yer buldu. İsveç basını NATO vizesi alamamasının sonuçlarını değerlendirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasına ilişkin, "İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır" dedi.

'KEŞKE İZİN VERMESEYDİK'

İsveç Televizyonu SVT de benzer bir itirafta bulunarak Türkiye'nin kararının, İsveç ve Finlandiya'nın işbirliğinin ayrılması anlamına geldiğini vurguladı. Dagens Nyheter gazetesi üyelik sürecine ilişkin bir analizinde "İsveç, Erdoğan'ın bekleme odasında yalnız kaldı" ifadelerini kullandı. Thomas Ramberg imzalı analizinde "Sağcı partilerin bile pişmanlık duyduğu görülüyor. İsveç'in, Kuran-ı Kerim'i yakmayı ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olarak savunması artık NATO üyeliğinin önünde duruyor" sözleri dikkat çekti.

İLİŞKİLERİMİZE TEHDİT

İsveç'in en önemli gazetesi olan Aftonbladet, Finlandiya'nın NATO'ya girişini eleştirdi. Bu durumun iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceği iddia edilen haberde 'İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında' başlığı atıldı.

ÇİZELGESİ BELİRSİZ



Bloomberg, "İsveç'in katılımla ilgili zaman çizelgesi belirsiz" ifadesini kullandı. Stockholm'ün katılım sürecinin ise atacağı adımlara bağlı olduğunun altı çizildi. Reuters, "Erdoğan, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onayladı, ancak İsveç beklemeli" diyerek haberi servis etti.

