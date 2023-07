"İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Meclis açılınca üzerimize düşeni yapacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi ile tahkim etmek istiyoruz.

Türkiye'yi hedefleri ile buluşturma mücadelemiz hız kesmeden sürüyor. Yoğun bir mesai içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

AB'ye tam üyelik sürecimizin canlandırılması, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellemesi ve vize serbestisi gibi başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız.

Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz.

15 Temmuz, asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır.

NATO tarihinde ilk defa genel sekreter tarafından terörizm ile mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu.

Son FETÖ'cü hain hukuk önünde hesap verene kadar bu terör örgütüyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık.

Kendi ülkemizin yangınlara süratle müdahale ederken, ihtiyacı olan diğer ülkelerin de yardımına koşuyoruz.

Togg'u muhataplarımıza hediye ettik. Togg'un her üç liderden de tam not alığını memnuniyetle belirtmek isterim. Şimdilik ülkemizin yollarını süsleyen Togg'u yakın zamanda da diğer ülkelerin yollarında görmeye başlayacağız.

Ayasofya, Anadolu'yu vatan yapma sembollerinden birisidir.

Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'ni 3 ay süreyle uzatıyoruz.

Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık.

Şu an itibari ile inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah sonbahar ile birlikte konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız .

Ülkemizin en büyük afeti olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5 buçuk ay geçti. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızın acıları ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izliyoruz.

Açık konuşmak gerekirse; siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlenen bir Türkiye fotoğrafı kimsenin işine gelmiyor.

Milletime sesleniyorum; biz verim ekonomisinden, tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım.

Türkiye'nin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi, sosyal, ekonomik, askeri sıkıntıların hepsinin arka planında, insanlık tarihi kadar eski bir mücadelenin, modern yöntemler ve söylemler ile devam ettirilen sürümleri vardır.

İhracatımız ve turizmimiz neredeyse her ay rekorlar kırarak yoluna devam ediyor. Yaptığımız her görüşmede ülkemize on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin hiçbir kazanımından en küçük bir geri gidişe müsaade etmeyeceğiz.

Kamu işçisi ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisini, hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.