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22 Ocak 2024 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 19:33:00

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak

Kaynak: AA

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak

Etiketler : isveç nato tbmm genel kurulu oylama
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