22 Ocak 2024 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 19:33:00
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak
Kaynak: AA
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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak
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