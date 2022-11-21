21 Kasım 2022 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 18:32:00
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Kaynak: TRT Haber
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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Stockholm'deki terör örgütü propagandası kınandı.
Ayrıntılar geliyor...
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