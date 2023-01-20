İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izninin verilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Türkiye, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm'de yapmaya hazırlandığı propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu konusunda İsveç'i uyardı.

Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmıştı. Olay sonrası hem Türkiye hem de İsveç makamlarından peş peşe tepki gelmişti.