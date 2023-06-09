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09 Haziran 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 09:00:00

İsveç yine şaşırtmadı! Sahte PKK'lı veriyor

Kaynak: Yeni Şafak

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NATO üyesi olmak isteyen İsveç'in “PKK'lı” diyerek iadeye hazırlandığı Mehmet Kokulu'nun terör örgütü üyeliğinden değil uyuşturucudan yargılandığı ortaya çıktı. Kokulu'nun, uyuşturucu davası nedeniyle iade edileceğini öğrenince HDP'li olduğunu ve PKK'yı desteklediğini söyleyip kurtulmak istediği öğrenildi.

NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması için terör yasasını değiştirip yürürlüğe koyan İsveç, bu çerçevede ilk kez bir sınır dışı kararı verdi. İsveç Yüksek Mahkemesi, 35 yaşındaki Mehmet Kokulu'nun Türkiye'ye iade edilmesini onayladı. Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Kokulu'nun PKK ile bağlantısı olduğu için değil, uyuşturucu kaçakçılığından yargılandığı ortaya çıktı. Yeni Şafak, Kokulu'nun mahkemede yaptığı savunmaya ulaştı.

KALMAK İÇİN SAVUNMASINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'deki uyuşturucu suçunu itiraf ettiği, cezaevine girdiği, iyi halden şartlı tahliye edildiği ve seyahat etmesinin yasaklandığını söyleyen Kokulu, 5 yıllık cezasının ardından Türkiye'yi yasal yollardan terk ettiğini anlattı. 2018'de İsveç'e geldiğini söyleyen sanık, o zamandan beri çalışma izni ile İsveç'te yaşadığını belirtti. Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yargılanan Kokulu, İsveç'in sınır dışı kararını geri çekmesi için mahkemede savunmasını değiştirdi.

"HDP'LİYİM, PKK'YI DESTEKLİYORUM"

Savunmasını "HDP'li ve PKK'lı olduğu" şeklinde değiştiren Kokulu, "Kürt olduğunu ve Kürt davası için aktif olarak çalıştığını" öne sürdü. 2009-2012 yılları arasında HDP için aktif olarak çalıştığını, HDP'nin düzenlediği çeşitli programlara katıldığını, YPG ve PKK'yı desteklediğini söyleyen Kokulu, 2019-2020 yılları arasında Facebook sayfasında yönetimi eleştirip özerklik istediğini söyledi.

HIZINI ALAMAYIP "FETÖ'CÜYÜM" BİLE DEDİ

Kokulu, iade edilmemek için daha da ileri giderek FETÖ'cü olduğunu öne sürdü. Telefonuna örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u indirdiğini ancak hiç kullanmadığını belirten Kokulu, Gezi Parkı olaylarında sahada olduğunu, polis tarafından vurulduğunu bile söyledi. Ardından işkenceye maruz kaldığını iddia eden Kokulu, tırnaklarının kerpetenle çekildiğini beyan etti. Sanık Türkiye'de işkenceye maruz kaldığı için İsveç polisinin sorgusu sırasında bunlardan bahsetmediğini iddia etti.

SON KARAR HÜKÜMETTE

Sanığın bu savunmasına rağmen İsveç Yüksek Mahkemesi kararı bozmadı. Kokulu'nun Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin son kararı İsveç hükümeti verecek. İsveç'te iade taleplerine hükümet karar veriyor, ancak Yüksek Mahkeme'nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi yapılamıyor.

Etiketler : İsveç Yüksek Mahkemesi FETÖ HDP PKK
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