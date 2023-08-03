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İsveç yine göz yumdu: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha
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03 Ağustos 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 16:15:00

İsveç yine göz yumdu: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yeni bir saldırı daha düzenlendi.

Stockholm'ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savundu.

Marjan, Kur'an-ı Kerim'i mangalda yakarken polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Etiketler : kuran saldırıları İsveç Stockholm
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