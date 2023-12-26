İsveç, TBMM Genel Kurul kararına dikkat çekti: "Dört gözle bekliyoruz”
Kaynak: İHA
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin aldığı karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, “NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz.” diye konuştu.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bir sonraki adım parlamentonun konuya ilişkin oylama yapmasıdır. NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
STOLTENBERG KARARDAN MEMNUN
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Türkiye ile Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onay işlemlerini "mümkün olan en kısa sürede" tamamlayacağına inandığını belirtti.
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