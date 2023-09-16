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16 Eylül 2023 Cumartesi 08:44:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 08:44:00

İsveç çetesi! Sarıyer'de lüks sitede çatışma

Kaynak: AKŞAM - İHA

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Ülkesinde PKK'ya engel olmayan İsveç, şimdi de çetelerini Türkiye'ye ihraç etti. Maslak'taki silahlı çatışma sonrası 5 İsveçli tutuklandı, ikisi aranıyor.

Sarıyer'de motosikletli iki kişi bir kafeye ateş açtı, yabancı müşteriler silahlarla karşılık verdi. Arada kalan masum Azerbaycanlı vurulurken, çatışmaya karışan 5 İsveçli tutuklandı, 1'i sınırdışı edildi.Kurşun yağmuruna tutulan kafede, silahlarla karşılık veren 5 zanlının tamamı İsveç vatandaşı çıktı.

Polis, kamera görüntülerinden ve plakalardan yola çıkarak olayı kısa sürede aydınlattı.

İstanbul Sarıyer'deki silahlı çatışmanın failleri İsveçli çıktı. 6 Eylül'de Maslak'ta motosikletli 2 kişi, bir sitedeki kafede oturanlara kurşun yağdırdı. O sırada kafede müşteri olarak bulunan İsveçliler silahlarıyla karşılık verdi. Olayla hiç alakası olmayan ancak çatışmanın ortasında kalan Azerbaycanlı E.A. (37) bacağından vurularak yaralandı.

VIP MİNİBÜSLE KAÇTILAR

Motosikletliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, İsveçli zanlılar da siyah bir VIP minibüse binip kaçtı. Kafenin camlarında 7 kurşun deliği, olay yerinde de 9 adet boş mermi kovanı bulundu. Polis plakadan önce minibüs şoförü K.K.'yı, sonra da İsveçli şüpheliler Richard Icho M. (23), Mevludın M. (31), Salah S. (24), Elvır M. (22) ve Harrıs L. O.'yu (30) yakaladı. Olayla bağlantılı bir başka İsveçli Stella M.A.S. (35) de Başakşehir'de gözaltına alındı. Şoför serbest bırakıldı, Stella M.A.S. sınırdışı edildi. Çatışmaya karışan 5 zanlı ise mahkemece tutuklandı. Motosikletten ateş açan 2 zanlı aranıyor.

HAYALET SİLAHLI CEPHANE!

İsveçli zanlıların adreslerindeki aramalarda cephanelik ortaya çıktı. Biri 'hayalet' silah olarak bilinen Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı silahtan dönüştürülmüş bilye atar toplu 2 tabanca, havalı tüfek, 169 mermi ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELEBAŞI MARMARİS'TE YAKALANMIŞTI

İsveç medyası, çatışmanın taraflarından birinin geçen yıl Türkiye'de tutuklanan 'Kürt tilkisi' lakaplı Rawa Majid olduğunu yazdı.

Majid ve rakibi Yunan aslılı Mikael Tenezos'un çetelerini uzaktan yönettiği yazan medya, "Çok ileri gittiler" yorumunu yaptı. Çete, İsveç'teki son bombalı saldırılardan sorumlu tutuluyor.

İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyinin verilerine göre, İsveç'te ölümcül silahlı saldırılar 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 40 artarak 63'e yükseldi. 2023'ün başından itibaren ise ülkede yaklaşık 30 çete bağlantılı saldırı yaşandı.

Rawa Majid, geçen yıl 14 Nisan'da içinde yüklü miktarda döviz ve TL bulunan çantayı Marmaris'e bağlı İçmeler beldesindeki bir parkta unutması üzerine polise gitmek zorunda kalmış ancak hareketleri şüphe uyandırınca gözaltına alınmıştı. Majid'in gerçek kimliği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bülten olduğu anlaşılarak tutuklanmıştı.

Polis, İstanbul'daki çatışmanın diğer tarafının sokakta 'çilek' olarak bilinen, yakın zamana kadar Majid'in en yakın adamlarından biri olan İsmail Abdo liderliğinde olduğundan şüpheleniyor. Abdo'nun annesi geçen hafta Uppsala'daki bir villada vurularak öldürülmüştü.

Etiketler : Sarıyer isveç pkk çete ihraçı silahlı çatışma
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