İsveç bekleme odasında! Alçaklığa 'ifade özgürlüğü' kılıfı

Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma densizliği bardağı taşıran damla oldu. Türkiye, şubat ayında İsveç ve Finlandiya ile yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısını süresiz bir şekilde iptal etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmişti. Türkiye, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini taahhüt etmesi üzerine NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.

Bu süreçte Türkiye'nin her talebini kabul ettiğini ifade eden İsveç'te ise skandalların ardı arkası kesilmedi. PKK sempatizanlarının adeta yuvası olan İsveç'te Başkan Erdoğan'ın şahsına yönelik saldırılardan sonra bir de üstüne, Türklerden ve İslam'dan nefret eden Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye, skandala her alanda sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bize saygı göstermeyen bizden destek beklemesin" diyerek NATO konusunda İsveç'e kapıları kapattı.

Türkiye dün somut bir adım daha attı. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.

FİNLANDİYA: YALNIZ YÜRÜMEYE HAZIRIZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Türkiye'nin "şokta ve kızgın" olduğunu belirterek, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum" dedi.

YAKILAN YERDE KUR'AN OKUNDU

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yapılan provokasyona aynı yerde yanıt verildi, "Kur'an-ı Kerim'e saygı" programı düzenlendi. Türk STK'lerinin ortak etkinliğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bükme'nin seslendirdiği Kur'an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe mealleri de okundu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, "Burada yakılan bir başka dinin kutsal kitabı olsaydı da tepkimiz aynı olurdu" dedi.

ALÇAKLIĞA 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' KILIFI

İsveç'teki alçak provokasyona tek bir kelime bile etmeyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın NATO konusundaki restini reddettiğini söyledi. Alçak eylemi görmezden gelen Stoltenberg, "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer tüm NATO ülkelerinde önemli bir değer, bu tür protestolar yasadışı değil" ifadelerini kullandı.

ABD ISRARLA KINAMADI

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise Kur'an-Kerim'in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici ayrıca art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi. TRT muhabirinin, bu olayı kınayıp kınamayacağını sorması üzerine Price, olayı doğrudan kınamadı, "Kimse orada yaşananları savunmuyor. Demokrasilerde ifade özgürlüğü var" dedi.

BM VE RUSYA'DAN ALÇAKLIĞA TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM), İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakılması ve yırtılması eylemlerini, "saygısızca ve sorumsuzca bir davranış" olarak niteledi. BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik "alçakça eylemi" kesin bir dille kınadığını belirtti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, dini görüşlere saygı gösterilmesinin "zorunluluk" olduğunu belirtti.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve protestolarla ilgili açıklamasına tepki göstererek "Uluslararası belgelerde ifade özgürlüğü hakkı, herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasını, hele Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını içermez. Dini görüşlere saygı gösterilmesi, bir seçenek değil zorunluluktur. Stoltenberg bunu neden bilmiyor?" dedi.

"ERDOĞAN'IN SESİ HİÇ BU KADAR SERT OLMAMIŞTI"

Uluslararası yayın organları, Ankara'dan Stockholm'e gönderilen net mesajı manşetten verdi. NATO üyesi Türkiye'nin, başka bir ülkenin katılımını engelleme hakkı olduğuna dikkat çekildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyona sert cevap veren Başkan Erdoğan'ın NATO resti, dünyaya 'son dakika' olarak duyuruldu, "Erdoğan'ın sesi hiç bu kadar sert olmamıştı" denildi. İsveç basınından Aftonbladet, "Erdoğan, İsveç'in NATO başvurusuna hayır dedi" diye yazdı, "Bu, İsveç hükümeti için elbette kötü bir haber" dedi. Guardian, "İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'nin desteğini bekleyemez" başlıklı haberinde, büyükelçilik önündeki provokasyondan sonra iki ülke arasındaki gerilimin daha da arttığını yazdı.

BİZDEN İYİLİK BEKLEMEYİN

"Erdoğan, İsveç'e NATO'dan destek beklememesini söyledi" diye yazan BBC, Başkan Erdoğan'ın, Stockholm'ün kendilerinden askeri ittifaka başvuruyla ilgili "artık bir iyilik beklemeyeceklerini" söylediği kaydedildi. Euronews, NATO'ya başvuran Stockholm ile ilgili süreci tehlikeye attığının altı çizildi. Ankara-Stockholm hattında tansiyonun yükseldiğini belirten Reuters, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom'ün, Başkan Erdoğan'ın sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

PALUDAN GÖZALTINDAKİ KİŞİYİ SERBEST BIRAKTIRIP 'YAKMA'YI ÇEKTİRMİŞ

Rasmus Paludan'ın, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasından önce, gözaltına alınan arkadaşını serbest bıraktırdığı ortaya çıktı. Provokasyonu takip eden fotomuhabiri Orhan Karan, Paludan'ın arkadaşının olaydan önce kendisine saldırdığını ve gözaltına alındığını söyledi. Karan, Paludan'ın polise gözaltındaki arkadaşını serbest bırakmadıkları sürece aracından inmeyeceğini ve bu talebe polisin boyun söyledi. Paludan'ın, söz konusu kişiyi, Kur'an'ı yakarken canlı yayınlamakla görevlendirildiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN HOLLANDA'YA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi ve Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı çağırarak olayı protesto etti.

İsveç'te Kur'an'ın yakılmasının ardından, Hollanda'da yeni bir provokasyona imza atıldı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Den Haag kentinde Kur'an sayfalarını yırttı. Dışişleri Bakanlığı, olayı lanetledi, Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı çağırarak protesto etti. Bakanlık yaptığı açıklamada, "İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır" denildi. Açıklamada, Hollanda makamlarının, olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasının, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesinin beklendiği kaydedildi.

FAŞİSTLERE NET TAVIR ALINMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır" diyerek şunları kaydetti: "Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu, tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir."