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15 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

İsveç basını PKK'ya sayfalarını açtı, ‘terör olayı değil' dedi

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Aftonbladet gazetesi, PKK'lı teröristi ‘aktivist' olarak tanıttı, sözlerini manşete taşıdı. Gazete “Bu olay NATO üyeliğimiz için bir sabotajdır” diyen Başbakanı Kristersson'a da “Sızlanmayı bırak” diye tepki gösterdi.

İsveç'te PKK/YPG'li teröristler Stockholm'da bulunan belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maketi direğe ayaklarından astı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Çirkin eyleme Türkiye'den sert tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Sadece saldırıyı kınayarak sorumluluktan kaçamazlar" ifadelerini kullandı. İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

'TEPKİ YARATMAYA ÇALIŞTI'

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden biri olan Aftonbladet ise rezil eylemi gerçekleştiren isim ile görüştü. Film yapımcısı olduğu ileri sürülen ve 'aktivist' olarak tanımlanan Andreas kod adlı kişinin, samimi bir sese sahip olduğu ifade edilen haberde, eylemi nasıl gerçekleştirdiği detaylıca anlatıldı. Andreas'ın İsveç'teki tüm medya kuruluşları ile irtibata halinde olduğunu belirttiği haberde, tepki yaratılmak istendiği ve bunun da başarıldığı vurgulandı.

'SUÇ TEŞKİL ETMİYOR'

Gazete, 'Kristersson, Türkiye için mızmızlanmayı kesmeli' başlığıyla bir de analiz yayımlandı. Lena Mellin imzalı analizde, maketin asılmasının Ankara'nın belirttiği gibi bir 'terör' olmadığını ve İsveç yasalarına göre bir suç teşkil etmediğini iddia etti.

YÜZÜNÜ, KİMLİĞİNİ GİZLEDİ!

Stockholm merkezli günlük gazete Aftonbladet, teröristin soyadını ve fotoğrafını yayınlamadı. Terör örgütüne tek bir kelime etmedi. Teröristi '39 yaşında, uzun boylu, samimi bir sese sahip bir film yapımcısı' olarak tanıttı. Gazete teröristin 'anlaşılabilir bir şekilde' yüzünü göstermek istemediğini ya da soyadını vermek istemediğini belirtti.

BAŞBAKAN'A KIZDILAR: 'SIZLANMAYI BIRAK'

Aftonbladet'taki analizde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un "Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır" sözlerine tepki gösterildi. 'Türkiye hakkında sızlanmayı bırak' ifadeleri kullanıldı. Analizde, "Hem Ulf Kristersson hem de Tobias Billström bilmeli. İnsanlar bazen hem tatsız hem de affedilemez şekilde davranırlar. Bu Erdoğan ve Türkiye'den korkmak için bahane değil" ifadeleri kullanıldı. Rezil eylemin Türkiye ve İsveç ilişkilerini çıkmaza soktuğu itiraf edildi.

'TERÖR OLAYI DEĞİL'

İsveç'in Madrid'de verdiği taahhütlerin halihazırda yerine getirildiğinin iddia edildiği analizde, yasalara göre olayın Türkiye'nin iddia ettiği gibi terör, terör yayma ve yıkım olmadığı iddia edildi. "İnsanlar aptalca şeyler yapar ve yapmaya devam edecek" sözleri kullanıldı.

AKŞAM önceki gün, İsveç'teki terör eylemini ve gelen tepkileri manşetine taşımıştı.

Etiketler : isveç pkk terör eylemi basın
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