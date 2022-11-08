VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi
AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı
Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti
Uzmanlar "yeşil aklamayı" önlemek için şeffaf sıfır emisyon planları talep ediyor
İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti
Bakanlıktan "Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi" iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Kristersson'u resmi törenle karşıladı
TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım göndereceğini duyurdu
HDP'li Semra Güzel için komisyon kararı
Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüleri paylaştı
Bakan Koca: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak
08 Kasım 2022 Salı 17:07:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:12:00

İsveç Başbakanı Ankara'da... Başkan Erdoğan, Kristersson'u resmi törenle karşıladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı.

Kristersson'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Kristersson'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Kristersson, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson merdivenlerde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kristersson daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Resmi törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.

Etiketler : isveç erdoğan resmi tören
Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Yüzü zarar görecek diye korkmuş

Yüzü zarar görecek diye korkmuş
Eşi gözyaşlarına boğuldu

Eşi gözyaşlarına boğuldu
Estetik sorusuna sinirlendi

Estetik sorusuna sinirlendi
Evde bebek bakıyorum

Evde bebek bakıyorum
Banu'nun başı dertte

Banu'nun başı dertte
Miray Aileye girdi

Miray Aileye girdi
Sonbaharda konserlere devam

Sonbaharda konserlere devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX