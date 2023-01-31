İstismar davasında gizlilik kararı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 23 yaş büyük Kadir İstekli'yle evlendirmesiyle ilgili skandal olayın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Gümüşel ile İstekli hakim karşısına çıktı, tutuksuz anne Fatıma Gümüşel duruşmaya gelmedi. Mağdur H.K.G. da celse arasında ifade verdiği için duruşmaya katılmadı. Kalabalık nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmada 40 il barosundan avukat ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar verdi. Mağdur H.K.G.'nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor da mahkemede okundu. Uzman hekimlerce hazırlanan raporda, kadının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu bildirildi. Gizlilik kararı alınan dava 27 Şubat'a ertelendi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı olmasına ve yayın yasağı getirilmesine hükmetti. İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; Gümüşel çifti için de 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.