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İstinat duvarından düşen çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
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19 Aralık 2023 Salı 00:51:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 00:51:00

İstinat duvarından düşen çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarından 10 metre aşağıdaki yeşillik alana düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde arkadaşlarıyla oturduğu esnada birden dengesini kaybeden İ.E.Ç. (15), istinat duvarından 10 metre aşağıdaki yeşillik alana düştü.

İ.E.Ç.'nin arkadaşları panikleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralanan İ.E.Ç. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.E.Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : çocuk kurtarma istinat duvarı itfaiye ekipleri
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