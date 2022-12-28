'Gezi Parkı' davasında karar! Kavala'nın cezası onandı

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28 Aralık 2022 Çarşamba 16:34:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 16:34:00

İstinaf, Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında verilen kararı hukuka uygun buldu

Kaynak: AA

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İstinaf, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 18'er yıl hapis cezalarına ilişkin verilen kararı hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı 8 sanık hakkında verilen kararı hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Nisan'da verilen karara sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi.

Ceza dairesi, kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen dosyada "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin kararı yerinde buldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile sabit olan eylemleri işleme biçimini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulamamıştı.

Verilen ceza süresi ve infaz koşulları dikkate alınarak Kavala'nın bu suçtan tutuklanmasına karar veren heyet, sanığın "siyasal veya askeri casusluk" suçundan beraatine, bu suçtan tahliyesine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

Etiketler : istinaf gezi parkı osman kavala
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