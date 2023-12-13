Haberler

Gündem

İstilacı kaplumbağa şaşırttı

İstilacı kaplumbağa şaşırttı

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde vatandaşların bulduğu iki kırmızı yanaklı su kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde iki kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu. Uzak Doğu'dan ithal edilen ve "istilacı" olarak nitelendirilen tür olduğu tespit edilen su kaplumbağalarının Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrolleri ve gerekli bakımları yapıldı. Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları, nesli tükenme tehlikesi altında olan yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası gibi birçok türün yaşamı için tehdit oluşturacağından hayvanat bahçesine gönderilecek.