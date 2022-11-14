Teröristin, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yeni görüntüler! Şüpheli kadın bombayı koyduktan sonra böyle kaçmış
İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen kalleş saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bıraktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı...
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.
Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.
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