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"İstiklal marşı okumak zorunda değilim " demişti: CHP ve DEM'den skandal ortak aday!
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15 Ocak 2024 Pazartesi 16:40:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 16:40:00

"İstiklal marşı okumak zorunda değilim " demişti: CHP ve DEM'den skandal ortak aday!

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CHP'nin aday çıkartmayarak Mersin'in Akdeniz ilçesinde destek vereceği DEM Parti'nin belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Aslan oldu.

Yerel seçimler öncesi CHP ve DEM Parti arasında ittifak görüşmeleri sürerken Mersin Akdeniz ilçesinde skandal bir isim gündeme oturdu.

CHP'nin ittifak uğruna aday çıkartmayacağı Akdeniz ilçesinde DEM Parti'nin belediye başkan adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Arslan oldu.

2 yıl önce Akdeniz Belediye Meclisinde yaşanan tartışmada, "İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" diyerek tepkileri üzerine çeken meclis üyesi Nuriye Aslan DEM Parti tarafından aday gösterildi.

Etiketler : chp destekli dem partisi istiklal marşı reddi AKDENİZ BELEDİYESİ
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