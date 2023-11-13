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13 Kasım 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 16:30:00

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir'in tahliye edildiği iddiasının yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, "13 Kasım 2022'de Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : dezenformasyon terör saldırısı iddia doğru değil
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