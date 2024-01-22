İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada yeni gelişme
Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
- Antalya'da sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada yeni gelişme
- Balıkçılar zehirli balon balığına karşı desteklerin sürdürülmesini talep ediyor
- MHP'nin seçim sloganı belli oldu
- Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e basan kişi adliyeye sevk edildi
- İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi