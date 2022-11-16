Taksim'de geçtiğimiz pazar günü meydana gelen bombalı saldırı sonrası teröre karşı birlik yürüyüşü yapıldı. Saldırı noktasında hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının düzenlendiği noktaya gelerek dua etti, karanfil bıraktı. Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin vefat ettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının olduğu alanı ziyaret etti. Hayatını kaybedenler için dua eden Maşalyan, karanfil bırakarak saldırıda yaşamını yitirenleri andı.