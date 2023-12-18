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18 Aralık 2023 Pazartesi 17:43:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 17:43:00

İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde!

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Mobilya sektörünün lider markası İstikbal, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen bayileriyle birlikte Uluslararası Bayiler Buluşması'nı gerçekleştirdi.

İstikbal Uluslararası Bayiler Buluşması, 11-14 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde İstikbal bayisinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Bu yıl 'Biz Varız, Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde' mottosuyla düzenlenen büyük buluşmada İstikbal'in 2024 yeni ürün koleksiyonlarının sunumu yanında strateji toplantıları da gerçekleştirildi.

Strateji toplantısında 2023 yılının değerlendirmelerinden sonra 2024 yılına ilişkin hedeflerine vurgu yapan İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük; '67 yıllık köklü kurum kültürümüz, nitelikli insan kaynağımız, son sistem üretim teknolojilerimiz, özgün ve fonksiyonel tasarımlarımız, yaygın lojistik ve pazarlama faaliyetlerimiz ile yurt içindeki liderliğimizi korumayı, uluslararası platformda ise ilk üç içerisinde yer alma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelerek bizlerle birlikte olan tüm bayilerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimiz sunuyorum. Daima zirvede ve herkesin kalbinde var olmaya devam edeceğiz' dedi. Toplantı üstün başarı sağlayan bayilere plaketlerinin takdim edildiği ödül töreni ile son buldu.

Etiketler : istikbal türkiye mobilya ali yörük
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