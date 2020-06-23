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23 Haziran 2020 Salı 17:51:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 17:58:00

İstinaf kararını verdi! Hapis cezası onandı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza onandı. Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan ceza almıştı.

İstinaf Mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onadı. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Bilindiği gibi Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

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