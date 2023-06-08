Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı. 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Engin Koçali (59) "Yoldan geçenler yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kopartıp almıyordu. Böyle bir çözüm buldum" dedi.

