VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bellona, dünyaca ünlü imm Cologne fuarında yer aldı
Borsa güne düşüşle başladı
MİT'ten nokta operasyon: Gri listede aranan terörist etkisiz
EPDK 7 şirkete lisans verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Sunak, ABD'de Kongre üyeleriyle bir araya geldi
08 Haziran 2023 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 07:15:00

İsteyen yiyebilir helal olsun!

ABONE OL

Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı.

Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı. 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Engin Koçali (59) "Yoldan geçenler yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kopartıp almıyordu. Böyle bir çözüm buldum" dedi.

Etiketler : İsteyen yiyebilir 100. Yıl Mahallesi Engin Koçali
Yeni şarkı müjdesi

Yeni şarkı müjdesi
Yangından çıkan şarkı

Yangından çıkan şarkı
37 yaşa merhaba partisi

37 yaşa merhaba partisi
Teşekkür gecesi

Teşekkür gecesi
Alerji tedavisi devam ediyor

Alerji tedavisi devam ediyor
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX