İsteyen yiyebilir helal olsun!
Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı.
Karabük'te bir kişi, bahçesinde fazla meyve veren dut ağacına "İsteyen yiyebilir helal olsun" yazısı astı. 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Engin Koçali (59) "Yoldan geçenler yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kopartıp almıyordu. Böyle bir çözüm buldum" dedi.
- MİT'ten nokta operasyon: Gri listede aranan terörist etkisiz
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
- Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak
- Özel Harekat destekli operasyon: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
- SMA'lılar için özel hastane
- Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular