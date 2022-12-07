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07 Aralık 2022 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 15:15:00

İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yeniden eylemde

Kaynak: AA

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasında işten çıkarılan evde sağlık ve bakım işçileri, belediye yönetiminin kendilerine verdiği sözü tutmadığı gerekçesiyle yeniden eyleme başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, tek amaçlarının işlerine geri dönmek olduğunu belirtti.

İşçiler, "Taşeron zulmüne son, işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart da açtı.

Grup adına açıklama yapan Melisa Esen, gazetecilere, son 1 yıl içerisinde evde sağlık ve bakım işçisi 31 kişinin işten çıkarıldığını anımsattı.

Bu konuda kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadığını dile getiren Esen, belediye önünde yaptıkları 1 aylık eylem sonucu kendilerine eylül ayından sonra tek tek işe alınacaklarının sözünün verildiğini aktardı.

Verilen söze güvenip eylemlerine ara verdiklerini bildiren Esen, şöyle konuştu:

"Bizler zaten her zaman müzakere masasındaydık. Herhangi bir kişiyi, siyasi görüşü hedef almıyoruz. Tek gayemiz ekmeğimizi geri kazanmak, işimize geri dönmek. 24 Ağustos'ta eylemimizi bitirdik ancak şu ana kadar 5 arkadaşımızı aradılar ama hala işe başlayamadılar. Geriye kalanlarımız için herhangi bir takvim verilemeyeceği söyleniyor. Bu bizleri açlığa, sefalete sürüklemektir. 31 işçinin evine ekmek götürememesi, faturalarını, kiralarını ödeyememesi demek. Bunu kabul etmiyoruz. Onlara güvendik ama olmadı, ekmeğimizi kazanmak için belediye önünde eylemimizi sürdüreceğiz."

Etiketler : izmir büyükşehir belediyesi işçi eylem
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