İstek parça için öldürülmüştü... Onur Şener davasında ilginç olay!

Şarkıcı Onur Şener'in darp sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada hakkında beraat kararı verilen ve hükümle birlikte tahliye edilen Semih Soyalp için Şener'in kızı Ceyla Şener'in Avukatı İnanç Görür karara itiraz etti. Aradan geçen iki ayın ardından kararı öğrenmek için mahkemeye giden Görür, itirazın değerlendirilmeye alınmadığını öğrenirken, karşılığında 'Unutmuşuz yapacak bir şey yok' cevabını aldı. İnanç Görür, söz konusu ihmalin ciddi bir hak kaybına neden olduğunu söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022'de bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler, İlker Karakaş Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz emniyetteki işlemlerinin savcılığa sevk edildi. Karakaş, Soyalp ve Gündüz tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker Karakaş Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz hakkında 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek takdiri indirimle cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

'UNUTTUK YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Hükümle birlikte Semih Soyalp'e tahliye kararı verilmesinin ardından Onur Şener'in kızı Ceyla Şener'in Avukatı İnanç Görür, Soyalp'in beraat ve tahliye kararına itiraz etti.

Haziran ayında yaptığı itirazın kararını öğrenmek isteyen Avukat Görür, nöbetçi ağır ceza mahkemesine değerlendirmesi için gönderilmediğini öğrendi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bilgi almak isteyen Görür'e kalem personelleri 'Göndermeyi unutmuşuz' cevabını verdi.

Avukat İnanç Görür, itiraz dilekçesinin işleme konulmadığını, karşılığında 'unutulduğunun' söylenmesi üzerine, "Sanık Semih Soyalp için beraat ve tahliye kararı üzerine hem beraate hem de tahliyesine itiraz etmeme rağmen, tahliye kararı nöbetçi ağır ceza mahkemesi değerlendirmesi için gönderilmemiştir.

11 Ağustos'ta mahkeme kalemi evrakın akıbetini sorduğumuzda göndermeyi unuttuklarını söylemeleri üzerine yapacağımız bir şey yok yanıtını aldık. Bu bizim için ciddi bir hak kaybına ve mağduriyete neden oldu" dedi.