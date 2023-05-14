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14 Mayıs 2023 Pazar 19:25:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 19:25:00

İşte yurt dışı seçim sonuçları: İlk rakamlar geldi

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından yurt dışından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanı seçimi için 3 aday yarıştı, ancak adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin adı da basım ve dağıtım tamamlandığı için pusulada yer aldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

YURT DIŞI SEÇİM SONUCU

Seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerin başında yurt dışı seçim sonuçları geliyor.

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından yurt dışında ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

İşte yurt dışı seçimlerinde son durum

Etiketler : türkiye seçim yurt dışı sonuç oy
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