İşte yerel seçim sonuçları... Türkiye kararını verdi!
Bugün yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapanırken, oy sayımına başlandı. İşte Türkiye geneli yerel seçimin ilk sonuçları...
Türkiye bugün sandık başındaydı.
Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapanırken, oy sayımına başlandı.
Türkiye genelinde yapılan mahalli idareler seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı.
İşte il il seçim sonuçları:
- İstanbul:
Açılan sandık: 26,84
AK Parti- Murat Kurum: 41,60
CHP - Ekrem İmamoğlu: 49,63
- Ankara:
Açılan sandık: 14,28
AK Parti - Turgut Altınok: 35,83
CHP: Mansur Yavaş: 56,98
- İzmir:
Açılan sandık: 29,34
AK Parti - Hamza Dağ: 37,14
CHP - Cemil Tugay: 47,95