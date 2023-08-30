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İşte Türkiye'nin 100. yıl marşı... İlk kez Külliye'de seslendirildi
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30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:17:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:17:00

İşte Türkiye'nin 100. yıl marşı... İlk kez Külliye'de seslendirildi

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Türkiye'nin 100. yıl marşı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de ilk kez seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi

Türkiye'nin 100. yıl marşı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de ilk kez seslendirildi.

Etiketler : Türkiye100yılMarşı 30AğustosZafer KülliyeSeslendirme
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