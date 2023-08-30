30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:17:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:17:00
İşte Türkiye'nin 100. yıl marşı... İlk kez Külliye'de seslendirildi
Türkiye'nin 100. yıl marşı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de ilk kez seslendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi
Türkiye'nin 100. yıl marşı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de ilk kez seslendirildi.
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