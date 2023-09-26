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26 Eylül 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 08:30:00

İşte tükenişin fotoğrafları... PKK yok oluyor!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Güvenlik güçleri geçtiğimiz yıl etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde ele geçirilen flaş bellekte yer alan 2 fotoğrafın izini sürdü. Her iki karedeki tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde 'son terörist yok olana kadar' kararlılığıyla sürdürülüyor. Habertürk'ün haberine göre, Kahramanmaraş kırsalında geçtiğimiz yıllarda etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinden çıkan flaş belleğin şifrelerini çözen istihbarat birimleri, buradan çıkan iki fotoğraf karesinin izini sürdü.

FLAŞ BELLEK ÇÖZÜLDÜ

Fotoğrafların 2017'de nisan ve mayıs ayında Tunceli Ovacık kırsalında çekildiğini belirlendi. İki karede yer alan teröristler, Sima Tanıma Sistemi (SİTAS) arşiv kayıtları ve teslim olan teröristlerin teşhislerinden tek tek belirledi.

25'İ DE ARTIK ETKİSİZ

Buna göre PKK tarafından sözde Dersim eyaleti olarak belirlenen bölgede yer alan 6'sı kadın 25 teröristin tamamının etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Teröristlerden 4'ünün operasyonlarda sağ/yaralı yakalandığı, 21'nin ise 6 yıllık sürede etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı. Yaralı olarak yakalanan teröristlerden Gürbüz Topçu'nun 30'dan fazla suç dosyası bulunduğu belirlendi. Teröristin 2012'de CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un 2012'de şehit edilmesi, Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'nde 2016'da düzenlenen saldırılarda 2 polis memurunun şehit düşmesi Tunceli il merkezinde 2011'de halı sahada maç yapan polis memurlarına yönelik saldırıda komiser Cem Kerman ile öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi saldırılarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Teröristin halen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 564 yıl 81 ay hapis ile cezaevinde olduğu tespit edildi.

Etiketler : terör pkk terörist
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