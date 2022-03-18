Üretene takoz olma zihniyeti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, sık sık "Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti" diyerek tepki gösterdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tarihi, büyük projeleri küçümseyen, engel olmaya çalışan söz ve eylemlerle dolu.

CHP, ülke kalkınmasına fayda sağlayacak adımların önünde en büyük set oldu. Hatta bunu, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim alkışlayacak halimiz yok" sözleriyle açık açık ilan etti.

AK Parti bir yandan söz konusu CHP zihniyetiyle mücadele ederken, bir yandan da dünyada yankı bulan projelerini tek tek hayata geçirdi.

Vatan Caddesi'nin genişletilmesi projesi için CHP, "Uçak mı indireceksiniz?" ifadelerini kullanırken, bu zihniyet zamanında Keban Barajı için de, "Kurbağalara göl olacak" demişti.

Zamanında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için, "Yıkılır, bu köprüden mutlu azınlık geçecek" diyen CHP, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı.

CHP'nin karşı çıktığı diğer projeler ise sırasıyla şöyle: Marmaray, Avrasya Tüneli, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve en son da Kanal İstanbul.