Üretene takoz olma zihniyeti!

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18 Mart 2022 Cuma 14:35:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 14:35:00

İşte muhalefetin karşı çıktığı projeler

Kaynak: Star Gazetesi

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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor. 318 metre uzunlukla, 'dünyanın en uzun asma köprüsü' ünvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, aynı zamanda Malkara-Çanakkale Otoyolu'yla ekonomiye 5.4 milyar avro katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan dev projeler karşısında muhalefetin tavrı ise her zamanki gibi. Bugüne kadar proje üretmek yerine yapılan projelere engel olmaya çalışan muhalefet, Türkiye'ye muazzam katkı sağlamış birçok projeye karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, sık sık "Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti" diyerek tepki gösterdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tarihi, büyük projeleri küçümseyen, engel olmaya çalışan söz ve eylemlerle dolu.

CHP, ülke kalkınmasına fayda sağlayacak adımların önünde en büyük set oldu. Hatta bunu, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim alkışlayacak halimiz yok" sözleriyle açık açık ilan etti.

AK Parti bir yandan söz konusu CHP zihniyetiyle mücadele ederken, bir yandan da dünyada yankı bulan projelerini tek tek hayata geçirdi.

Vatan Caddesi'nin genişletilmesi projesi için CHP, "Uçak mı indireceksiniz?" ifadelerini kullanırken, bu zihniyet zamanında Keban Barajı için de, "Kurbağalara göl olacak" demişti.

Zamanında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için, "Yıkılır, bu köprüden mutlu azınlık geçecek" diyen CHP, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıkmıştı.

CHP'nin karşı çıktığı diğer projeler ise sırasıyla şöyle: Marmaray, Avrasya Tüneli, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve en son da Kanal İstanbul.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan' abiha Gökçen İstanbul Havalimanı
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