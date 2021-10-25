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25 Ekim 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 14:51:00

İşte Mossad casusları ve Türkiye'deki görevleri

Kaynak: Sabah

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Dünya gündemine oturan MİT'in Mossad operasyonunda casusların isimlerine ulaşıldı. Mossad'ın Almanya'da bulunan şebeke sorumlusu A.Z.'nin kendini 6 farklı isimle tanıttığı öğrenilirken, kritik isimlere dair detaylar da gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde MİT, Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 15 kişilik Mossad şebekesini çökertmişti. Olayın ardından sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Mossad'ın Almanya'da bulunan şebeke sorumlusu A.Z. kendini 6 farklı ismle tanıttığı, tamamı arap asıllı olan ajanlara ise Türkiye deki İsrail muhalifleri hakkında bilgi karşılığında para aldığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, şebekeden sorumlu olan Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer'ı yani saha sorumlusu A.Z.'nin kendisini 6 farklı isimle tanıttığı ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, A.Z.'ye Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı.

Gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin fotoğraflarına ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri casusluk faaliyetlerine ulaşıldı.

15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi olan M.A.S. oldu. İkinci en önemli isim ise Mossad yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.

7 İSİM KULLANIYOR

Özellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarını veren A.Z.'nin 6 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı.

307 ..... numaralı İsrail pasaport hamili A.Z.'nin, M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.

MADDİ İHTİYACI OLANLARI LİSTELEDİ

İşte şebekenin diğer isimleri ve gerçekleştirdikleri eylemleri:

* A.M.A.: 21 yaşında. Almanya'daki Mossad yetkilisi A.Z.'nin talimatıyla Türkiye'deki Arap vatandaşlara hizmet veren bir ofis hakkında bilgi topladı.

Filistinli, dindar, erkek, maddi ihtiyacı olan öğrenciler bularak, bu şahısların isimlerini A.Z. ile paylaştı. Bu kişiyle internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurdu. Filistin'den yeni gelen 5 öğrenciyi fişledi.

BAE VE MISIR'DAN GELEN ÖDEMELERİ DAĞITTI

* A.J.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinin talimatlarıyla canlı kurye yapılan isimlerden biri. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin gibi noktalardan gönderilen paraların dağıtımında görevli.

* N.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinden Western Union vasıtasıyla gelen paraların dağıtımında rol oynadı.

EN TECRÜBELİSİ

* R.A.A.: 46 yaşında olan R.A.A. hem canlı kuryelik hem de Mossad yöneticilerine casusluk yapan bir isim. 2000'li yıllardan itibaren Mossad'la bağlantılı. İsrail'in İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda yaptığı her görüşmede 400 dolar alıyordu. Mossad yöneticileriyle hem İsrail hem de Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde görüşmeler gerçekleştirdi.

KENYA'DA ÖZEL GÖRÜŞME

* A.R.A: 29 yaşında. Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer' diye tabir edilen saha yöneticisinden aldığı talimatlar doğrultusunda, İstanbul Başakşehir'deki lüks bir sitede oturan Arap asıllı vatandaşları tek tek fişledi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerin karşılığını da 'Bitcoin' ödemesiyle aldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de Mossad yetkilileriyle buluştu ve talimatlandırıldı.

ALMANYA'DAKİ MOSSAD YÖNETİCİSİNE DİREKT BAĞLILAR

Almanya'da bulunan A. Z. isimli 'case officer' la yüklü miktarda havale işlemi ve canlı kuryeyle yüzlerce Euro ve dolar alan şebekenin diğer üyeleri ise şu isimler:

* A.A.Z. 36 yaşında. 2021 içerisinde A.Z.'den 10 bin dolar canlı kurye vasıtasıyla teslim aldı.

* R.G.: 31 yaşında. 2021 yılında yaklaşık 5 bin dolar'ı havale yöntemiyle aldı.

* N.A.A.: 28 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar teslim aldı.

* A.M.S.: 27 yaşında. Canlı kurye vasıtasıyla bin dolar teslim aldı.

* Y.M.A.: 21 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar ödeme aldı.

* M.H.B.: 29 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla 5 bin dolar teslim aldı.

* J.H.A.: Bbu yıl 2 bin dolar havale alırken, bir diğer ajan K.M.A. ise bin 500 dolar canlı kurye ve havale yöntemiyle kendisine gönderilen parayı teslim aldı.

Etiketler : MİT Almanya case officer Mossad
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