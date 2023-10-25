İşte Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nın görüntüleri
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan silahlı kuvvetleriyle düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, iki ülke silahlı kuvvetlerinin kara ve hava unsurlarının hedefleri tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.
Paylaşımda, "Biz, iki bedende bir canız. Biz, gerektiğinde tek yumruğuz. Azerbaycan Türkü gardaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nda kahraman askerlerimiz yine bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Birliğimiz, dirliğimiz ve gücümüz daim olsun." ifadelerine yer verildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Biz, iki bedende bir canız!<br>Biz, gerektiğinde tek yumruğuz!<br><br>Azerbaycan Türkü gardaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı'nda kahraman askerlerimiz yine bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Birliğimiz, dirliğimiz ve gücümüz daim olsun! ��������@wwwmodgovaz... pic.twitter.com/rmE9MCSSth</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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