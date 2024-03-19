VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail vahşeti boyut atladı: Gazze'de 14 bin Filistinli çocuk şehit oldu
Putin'den, Ukrayna'ya "Batı'nın talimatıyla terör yöntemlerine başvurduğu" suçlaması
Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor
Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon euroluk yeni yardım paketi
İsrail, esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
"Spor sahalarında bu görüntüler kabul edilemez"
19 Mart 2024 Salı 16:34:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 16:34:00

İşte KAAN'ın yeni tasarımı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, komple yeniden boyandı. TUSAŞ, boyama görüntülerini "Bizim için sanat" notuyla paylaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yapmıştı.

Birden çok prototiple test uçuşlarına devam edecek olan KAAN'ın tasarımıyla ilgili de adımlar atılıyor. Yeni tasarımında aynı renklerin üzerinden geçilerek komple boyandı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından "Bizim için sanat" notuyla muharip uçağın boyanma görüntüleri paylaşıldı.

2028'de hava kuvvetlerine teslim edilecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti.

KAAN'ın özellikleri

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

Etiketler : TUSAŞ KAAN Milli Muharip Uçak
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX