İBB'de yandaş krizi! 44 bin kişiyi işe aldılar

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu CNN Türk'te katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) dair merak edilen soruları cevapladı.

İBB'nin borçlarına değinen Tevfik Göksu, belediyenin şuan ki borcunun 43 milyar TL olduğunu dile getirdi. Yıl sonu itibari ile bu borcun 62 milyarın üzerine çıkacağını söyleyen Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği "İstanbul için borçlanmak ihanettir" sözünü hatırlattı.

"İBB EKONOMİK OLARAK BATIYOR"

İBB batıyor. Biz İBB'yi devrettiğimizde 29 milyara yakın borç vardı. Şimdi İBB'nin borcu 43 milyar. 29 milyarın yaklaşık 6 milyarı İSKİ ve İGDAŞ'ındı. Bugün İBB'nin borcu 43 milyar TL. Bu borç şu anda ne zaman 2020 itibariyle idi. Bu borç şimdi çok daha fazla. Meclis'te borçlanma yetkisi 16 milyar artı geçen hafta 7 milyar TL daha verdik. Tahmin ediyorum bütün hesapları yaptığımız zaman gördüğüm tablo şu 62 milyarın üzerine çıkıyor borç yıl sonu itibariyle. İBB Başkanı "İstanbul için borçlanmak ihanettir" demişti. İstanbul burası dünyanın gözbebeği, Türkiye'nin hafızası. Buraya aday oluyorsunuz. İBB'nin bütçesi yüzde 50 artırılabilir dedi. Biz bugüne kadar İBB'de proje bazlı ne kadar borçlanma gelirse hepsine evet dedik. Bizim dönemde metrolarla ilgili borçlanma talebi geldi.

"İBB BÜTÜN KAYNAKLARINI ÇÜRÜTTÜ"

27 yıl sonra İBB borçlanamaz hale geldi. Öylesine garip bir şey yaşıyoruz ki burada büyükşehir belediyesi 43 milyar borçlanmış 7 milyar ilavesi var artı bütün kaynaklarını çürütmüş. AK Parti döneminde büyükşehir bütçesinin yüzde 71'i merkez hükümetten geliyordu şimdi yüzde 91'i. AK Parti döneminde öz kaynak yüzde 29 şimdi ise yüzde 9.

İsraf deniyor, İBB'de alınan eleman sayısı 44 bin 995. Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir israf var diyordu. Hepsi bilgi ve belgeli. Bu ne demek biliyor musunuz? Yılık İBB 5 milyar para harcadı demek. 500 kişinin çalışanın olduğu şirkete 4 bin kişi alınmış. 44 bin 995 kişiye maaş ödeyeceksiniz yıllık maliyetini en dip maliyetten hesapladım. 13 bin kişiyi de çıkarmışlar. Her şeyde partizanlık yapılıyor. 44 995 kişinin referansı kim, kimin adına aldınız? Gençlere soruyorum, 44 bin kişi alınırken size bilgi verildi mi? Onlar sadece algı operasyonu yapmak için hazırlanmış şeyler. CHP'nin olduğu yerde şeffaflık mı olur?