İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi

Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan Gölet Parkı'nın içinde İSKİ'ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı. Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbar etmesine rağmen müdahalede bulunulmadığını söyledi.

İSKİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETMEDİ

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaş Yavuz İşdeger, "İSKİ'nin ana hattı patlıyor. Maalesef sabah 4 den beri bu halde. Biz İSKİ'yi aradık. Sizi sıraya aldık dediler. Şuan da 1 ton suyumuz gitti. Demek ki barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor. Yine ziyan olacak" dedi.