İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başakşehir ilçesi Bahçeşehir'de bulunan park içerisinde sabaha karşı su borusu patladı. İSKİ'ye yapılan ihbarlara rağmen 12 saatten fazla süredir suyun boşa aktığını söyleyen vatandaşlar yol üzerinden geçmekte güçlük çekti.
Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan Gölet Parkı'nın içinde İSKİ'ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı. Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbar etmesine rağmen müdahalede bulunulmadığını söyledi.
İSKİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETMEDİ
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaş Yavuz İşdeger, "İSKİ'nin ana hattı patlıyor. Maalesef sabah 4 den beri bu halde. Biz İSKİ'yi aradık. Sizi sıraya aldık dediler. Şuan da 1 ton suyumuz gitti. Demek ki barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor. Yine ziyan olacak" dedi.
- Vali Gül'den selden etkilenen sanayi siteleri ticaret merkezlerinde inceleme
- Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı
- İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi
- AB'den G20 Zirvesi mesajı: 'Daha hızlı, daha kısa yoldan, daha temiz' ticaret
- Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladı
- Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti