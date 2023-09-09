VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Gül'den selden etkilenen sanayi siteleri ticaret merkezlerinde inceleme
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ provokasyonu önlendi
Bakan Koca paylaştı: 2 milyon tarama yapıldı
Ukrayna, Karabağ'da sözde seçim yapan Ermenistan'ı kınadı
İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru duyurusunu yaptı
09 Eylül 2023 Cumartesi 17:33:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 17:33:00

İşte İBB'nin duyarsızlığı! İSKİ 12 saattir müdahale etmedi

ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başakşehir ilçesi Bahçeşehir'de bulunan park içerisinde sabaha karşı su borusu patladı. İSKİ'ye yapılan ihbarlara rağmen 12 saatten fazla süredir suyun boşa aktığını söyleyen vatandaşlar yol üzerinden geçmekte güçlük çekti.

Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan Gölet Parkı'nın içinde İSKİ'ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı. Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbar etmesine rağmen müdahalede bulunulmadığını söyledi.

İSKİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETMEDİ

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaş Yavuz İşdeger, "İSKİ'nin ana hattı patlıyor. Maalesef sabah 4 den beri bu halde. Biz İSKİ'yi aradık. Sizi sıraya aldık dediler. Şuan da 1 ton suyumuz gitti. Demek ki barajların suyla dolması bir anlam ifade etmiyor. Yine ziyan olacak" dedi.

Etiketler : iski ibb istanbul
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX