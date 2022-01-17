17 Ocak 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 12:34:00
İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
Kaynak: AA
ABONE OL
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
İşte il il güncel vaka sayıları: