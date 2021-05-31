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31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00

İşte dolandırıcıların yeni taktiği: Instagram bank!

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Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıktı. Instagram üzerinden para toplayarak yatırım yapılması vaadiyle dolandırıcılık faaliyetleri daha sık görülmeye başlandı.

Dolandırıcıların yeni bir yöntemi açığa çıktı. Dolandırıcılar şimdi de Instagram üzerinden vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre şimdi de Instagram bu dolandırıcılık yöntemlerine eklendi. Instagram üzerinden para toplayarak yatırım yapılması vaadiyle dolandırıcılık faaliyetleri daha sık görülmeye başlandı.

2 SAATTE 56 BİN TL VAADİ

Küçük yatırımcıyı hedefleyen son dolandırıcılık girişiminde 'sahte hesaplarda' "Merhabalar arkadaşlar bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yatırımda bulundum forex yatırım uzmanı Kaan Bey sayesinde 2 saat içerisinde 4 bin TL yatırım sağlayıp 56 bin TL kazandım.

Bu yatırımı yapmak isteyenler buradan mesaj atsınlar Kaan Bey yardımcı olacaktır. Gönül rahatlığıyla yatırım sağlayabilirsiniz" mesajı ve altında da bir cep telefonu numarası ile birlikte para toplanmaya çalışıldı. Üstelik inandırıcılığı artırmak için yine sahte hesaplardan çok para kazanılmış gibi teşekkür mesajları da yayınlandılar.

Instagram üzerinden 'sahte' hesaplarla para isteme gibi küçük dolandırıcılıklar bir süredir var ancak yatırımcıya yönelik para toplama isteklerinde sayı hızlanarak artıyor. Uzmanlar bu tür dolandırıcılık işlemlerine karşı uzun zamandır uyarılarda bulunuyor.

'HAVUZ OLUŞTURDUK'

InstagramBank dolandırıcılarından Kaan Y. isimli kişiyi (gerçek adı bilinmiyor) aradık ve yatırımın detaylarını sorduk. Diksiyonu çok iyi olan bu kişi, bir aracı kurumda çalıştığını söyleyerek de güven vermeye çalışıyor.

Konuşma detayları şöyle: "Efendim ben bir aracı kurumda çalışıyorum. (XXX yatırım) Fakat bu sistem onlardan bağımsız bir şekilde işliyor. Bir havuz oluşturduk ve o havuzda biriken parayla sabah 05.00'e kadar dünya piyasasında işlem yapıyoruz.

(bitcoin) Ve sizin yatırdığınız paranın kat ve kat karşılığını sizin adınıza kazanıyoruz. 3 saat içinde bu rakamlara ulaşıyorsunuz. Böyle yüzlerce kişiye para kazandırdık. Ben size şahsi bir hesap numarası göndereceğim. O hesaba en az 2 bin lira yatıracaksınız.

Ne kadar fazla yatırırsanız o kadar kazanacaksınız. 3 saat sonra biz sizi arayacağız ve kazandığınız rakamı söyleyeceğiz. Elinizi çabuk tutmanız gerek çünkü bu biraz da dönemsel bir durum.

Bu dönemde piyasa çok hareketli ve kazançlar da o derece yüksek. Bunu da unutmayın lütfen diyerek konuşmayı sonlandırıyor."

Etiketler : dolandırıcılık instagram sosyal medya
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