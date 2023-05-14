İşte depremden etkilenen 11 ilde son durum
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Depremden etkilenen 11 ilde ilk sonuçlar da gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLDE DURUM
İşte depremden etkilenen 11 ildeki seçimlerinde son durum:
- Deprem bölgesinde seçim sonuçları
- "Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir"
- Ömer Çelik: Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor
- Şanlıurfa Valiliğinden ''toplu oy kullanıldığı'' iddiasına ilişkin açıklama
- İşte depremden etkilenen 11 ilde son durum
- Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım tamamlandı