İşte depremden etkilenen 11 ilde son durum

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLDE DURUM

İşte depremden etkilenen 11 ildeki seçimlerinde son durum:

Adana

Adıyaman

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Hatay

Kahramanmaraş

Kilis

Malatya

Osmaniye

Şanlıurfa