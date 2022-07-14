İşte Datça'daki yangının çıkış nedeni

Muğla'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

ASKERİ BİRLİKLER DE SAHAYA İNDİ

Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

ALEVLER SAHİLE İLERLİYOR: YOL KAPATILDI

Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri bölgeye görevliler dışında girişlere izin vermiyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri yangının bölgedeki diğer evlere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı

DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI ASKERLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölgede an itibarıyla sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 30-40 kilometre hızla esiyor. Nem oranının yüzde 31 olarak ölçüldüğü yangın bölgesinde, rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

BAKAN KRİŞCİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarıyla ilgili "Muğla Datça'da devam eden orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

"GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİNİ İLK KEZ DATÇA YANGININDA DENEYECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez Datça yangınında kullanılarak test edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

'400 PERSONELİMİZLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi. Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını açıkladı.

Bakan Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.

Gerek hava gerek kara her türlü araç-gereç donanımla bu mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"An itibarıyla yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 kilometre saat gibi de rüzgar hızı var. Bunlar tabii ki rutubet yüksek gibi olsa da gün içerisinde ve belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler, yangınla ilgili tabi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar görmüştür. Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması."

2 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'ın da paylaştığı gibi 2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.

Bakan Kirişci, 10 uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinasıyla çalışma yapıldığının bilgisini verdi.

Sadece Bakanlığın müdahale ekibinde 1466 personel ve 130 gönüllünün söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldığını kaydeden Kirişci, keşif ve gözetleme için de 3 adet helikopterin olduğunu belirtti.

"GECE GÖREV YAPABİLEN HELİKOPTER DEVREDE"

Bir İHA'nın da aktif olarak devrede olduğunu belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Onlardan elde edilen görüntüler çerçevesinde kendi mevcut teknolojik altyapımız, yazılımlarımız ve donanımlarımızla birlikte karar verme süreçleri başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter ama bizim ifadelerimizde 'gece görev yapabilen helikopter' olarak tanımladığımız helikopterler şu anda devrededir. Basın mensupları olarak belki bunların sesini, çalışmalarını duyuyorsunuzdur. Tabii ki biz de açıkçası böyle vasfı olan ve su atan helikopterlerle ilgili Bakanlık olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını gözlemleme imkanımız olacak. Çünkü artık Bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve kullanılıyor olacak."

Yangının çıkış nedenine değinen Kirişci, "Marmaris yangınında aşırı alkollü olduğu ifade edilen bir kişi, iki farklı noktadan yangının fitilini ateşlemişti. Ama burada bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde gün içerisinde sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havada gece görev yapabilen ve karadaki ekiplerin gece boyunca yangınla mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında rüzgarın lokasyon olarak sürekli farklılık arz ettiğini belirterek, "İşimizi biraz zorlaştıran, şiddeti ve yönü kestirilemeyen, meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden böyle bir rüzgar etkisi var." dedi.

Bakan Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Datça yangınında, Marmaris yangını ile mukayese edildiğinde nereden estiği belli olmayan bir rüzgarın söz konusu olduğunu söyledi.

Bölgenin hava durumuna değinen Kirişci, "Rüzgar lokasyon olarak sürekli farklılık arz ediyor, bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var ki o bölgelerde rüzgarın hızı çok düşük ama bazı bölgeler var çok yüksek. Yine bundan yaklaşık 45-50 dakika önce aralarında neredeyse 1,5-2 kilometre mesafesi olan iki ayrı noktaya, atma dediğimiz hadiseyle birlikte bir anda parlama meydana geldi. O parlamanın arka planında bu rüzgarın etkisinin olduğunu, bizim kendi teknik ekibimiz de açıkça ifade ettiler. Dolayısıyla işimizi biraz zorlaştıran, şiddeti ve yönü kestirilemeyen, meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden böyle bir rüzgar etkisi var. Şu anda rutubetle ilgili bir problemimiz yok. Bize göre de rüzgar gerçekten belki gecenin ilerleyen saatlerinde gücünü kaybedecek. Ama önemli olan karadan vereceğimiz mücadele. Bu mücadele de başarılı bir şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın personel ve iş makinelerinin yanı sıra diğer kurumların da destek verdiğine değinen Kirişci, Marmaris yangının 5 bin hektarın üzerine çıktığını, Datça yangının ise 500-600 hektarlık alanda etkili olduğunu dile getirdi.

Yangının seyriyle bunun değişebileceğini aktaran Kirişci, "Söylemiş olduğumuz 500-600 hektarlık alanın içinde yerleşim yerleri var. O yerleşim yerlerinde çok şükür yanma, can kaybı söz konusu değil. Dolayısıyla onları da eğer çıkacak olursak belki 400 hektara düşme ihtimali de var." dedi.

"DÜNYADA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEDE BAŞARILIYIZ"

Kirişci, 5 personelin yangından, dumandan etkilendiğini belirterek, ordunun kara kuvvetleri gibi, vatan sevgisi ile alevlerle mücadele eden personelin de orman teşkilatının kara gücünü oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada "bırakın yansın mantığı" olduğunu dile getiren Kirişci, ekibin ormanın içindeki ağaçları, ağaçların arasındaki canlıları ve insanı yaşatmak, kurtarmak için önemli mücadele verdiğini ve Türkiye'nin, dünyadan bu yönüyle ayrıştığını vurguladı.

Kirişci, paralel veya karşı ateş ya da ikisinin karışımı olan bir hibrit uygulamayla sürekli yangına gerek karadan gerekse de havadan mücadeleyi bir arada yapan bir ülke olduklarını ve bunda da gerçekten başarılı olduklarını aktardı.

Dumandan etkilenen personelin iyileştikten sonra hemen görevlerinin başına dönebildiğini ifade eden Kirişci, ekibin önemli hava ve kara araç gereçlerine sahip olduğunu söyledi.

Gece görev yapabilen helikopterleri kullandıklarını hatırlatan Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah ülkemizin bunlara ihtiyacı olmaz ama bu coğrafyanın orman varlıklarının yüzde 55'i son derece yangına hassas. Biz de coğrafya olarak böyle bir hassas bölgede bulunuyoruz. Muğla da bu konuda başı çekiyor. Bu yangınlar olacak ama temennimiz bunların en az düzeyde olması. Vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması, gördükleri en ufak bir eksiği, yanlışı anında ihbar etmeleri ve ormanı hep birlikte korumamız. Bizim 21 bin Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanı var. Biz 21 bin çalışanla 780 bin kilometrekarelik yeşil vatanı, ormanı tek başımıza koruyacak değiliz. Koruyacak olan bu aziz millet, vatandaşlarımızdır."

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça'da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Datça'daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.