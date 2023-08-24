İşte CHP'nin metrosu

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Tuzla Metro TBM Çıkış Töreni" diye duyurduğu metro vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Başkan Şadi Yazıcı, "1523 gündür bekliyoruz, metro nerede?" diye sordu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kaynarca-Pendik- Tuzla Metrosu'nun TBM çıkış törenini yaptıklarını duyurması üzerine, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da metro istasyonu inşaat alanına giderek tünel açma makinesinin TBM çıkışını bekledi. İBB'nin vatandaşı yanılttığını belirten Başkan Yazıcı, hiçbir metro çalışmasının yapılmadığını söyledi.

TUZLA METROSU NEREDE

Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan ilanı görünce heyecanlandıklarını kaydeden Yazıcı, İBB'nin Tuzla'daki bu metruk metro alanına gelip, Başkan ve TBM'i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy - Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik - Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama 'TBM çıktı ışığı gördük', 'Tuzla metrosu bitiyor" algı operasyonuna şahit olduk. İlanı yine illüzyon çıktı" tepkisinde bulundu.

Metruk alandaki otları göstererek, metro afişlerinin 10 kez değiştiğini kaydeden Yazıcı, şu eleştirilerde bulundu: "5 tören yaptınız. Sonuç yüzde on bile değil masal gibi. Dile kolay 4 yıl geçti. Bin 522 gündür bekliyoruz. Para alındı, metro nerede? Metro yok para nerede. Organize işler, film repliği gibi. 'Araba nerde, müşteride. Para nerde, yarın verecekler.' Tek fark konu araba değil, metro."

REKLAMA 908 MİLYON TL

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu eleştirerek, şu rakamlara paylaştı: "Reklama 908 milyon TL ayırırken depreme ise 66,5 milyon TL ayırdı. Kentsel dönüşümde tek konut teslim edilmedi. 115 milyar TL'lik bütçesi olan İBB, İstanbul'un en önemli konusu olan kentsel dönüşüme sadece 1,8 milyar TL ayırdı. AK Parti döneminde KİPTAŞ tarafından üretilen konut sayısı 80 bin 189, yıllık üretilen konut sayısı ise 3200 olarak gerçekleşti. İBB'nin 4 senede harcamış olacağı bütçeyle 250 km ilave metro hattı yapılabilirdi, 300 bin konut inşa edilebilirdi. 4 yılda sadece reklam için harcadığı 3.8 milyar TL ile 2 bin 533 adet konut, 31 bin 276 araçlık otopark, 633 adet otobüs alınabilirdi."

METRO İNŞAATLARI DURDURULDU

AK Parti döneminde 233 km metro yapıldı. CHP'li İBB yönetimine projesi tamamlanmış 139.6 km metro hattı teslim edildi. Bu hatların 29 km'si tamamlanmıştı. CHP'li İBB, geriye kalan 105.6 km'lik metronun 22.7 km'sini durdurdu. Geriye yapılması gereken 82,9 km metro kaldı. 100 bin araçlık otopark sözü veren CHP'li İBB, 2021'de sadece 1 otoparkın inşaat sürecini başlattı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine 4 yılda 4,1 milyarlık ihale verdi.