İşte CHP'nin FETÖ ve PKK sevici adayları...

14 Mayıs günü Türkiye sandığa giderek kararını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Cumhur İttifakı ve AK Parti mecliste çoğunluğu sağlarken 7'li koalisyonun bazı terör örgütü sevici isimleri de meclise girdi.

"Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef almıştı.

Taşkın, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" demişti.

KUMPAS DAVALARININ TETİKÇİSİ OLDU

Taşkın, Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanmıştı: "Seçkinci, atavist (atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür." Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti. Yüksel Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu da ortaya çıkmıştı.

TERÖRİST BAŞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN ADAY MECLİSTE

CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp meclise girmeyi başardı. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, MECLİSE GİRDİ

CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu.

Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmış.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmıştı.

Becan yargılama sonucu "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

DARBECİLERİ VE FETÖ'CÜLERİ GÖREVE İADE EDECEĞİZ

Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca bir toplantıda, "Tüm akademisyenlerimizi göreve iade edeceğiz. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa, KHK ile ihraç edilen, mahkûmiyet ya da ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız" diye konuşmuştu.

Parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla genel merkeze ulaştırılan bir mektup sonrası disiplin soruşturması geçiren CHP, Konya 1. sıra adayı Barış Bektaş da milletvekili seçildi.