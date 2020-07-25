İşte CHP demokrasisi: Muhalefet salona alınmadı, Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.



KİMSE ALINMADI

Kurultayın yapılacağı Odeon Gösteri Merkezi'nin kapasitesi sınırlı olduğu için delegeler, genel başkan adayları ve eski genel başkanlar dışında kurultay alanına kimse alınmayacak. Ancak kurultay salonu dışında ayrı bir çadır kurulacak ve eski milletvekilleri ile onur kurulu üyeleri buradan kurultayı izleyebilecek.

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, kurultay devam ederken A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, "Böyle bir ortamda kurultayın yapılması mümkün değil. Ortalık yangın yeri, salgın var. Hattı CHP'li bazı yöneticilerin 'Üniversite sınavları yapılmasın.' dedikleri bir dönemde, kadın kolları kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde yangından mal kaçırır gibi kurultay yapılıyor." dedi.

"CHP KURULTAYI BİR ÇADIR TİYATROSU GİBİ"

Mehmet Sevigen, "CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok. Yangından mal kaçırır gibi bir CHP kurultayı yapılıyor. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır iktidar olamıyor. Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün. Halkı katmadığınız kurultayın başarılı olması mümkün değil. CHP duygusal olarak bölündü ve artık fiziksel olarak da bölünebilir." ifadelerini kullandı.