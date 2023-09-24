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24 Eylül 2023 Pazar 12:02:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 12:02:00

İşte Başkan Erdoğan'ın basketbol performansı! Hem sahada hem de masada oyun kurucu

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Spora olan ilgisiyle bilinen Başkan Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor.

Başkan Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de heyecanlı ve keyifli geçen maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

VARANK'TAN YENİ VİDEO

Maçlarda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yeni bir basketbol videosu yayınladı.

İKİ FARKLI MAÇTAN GÖRÜNTÜLER

Mustafa Varank'ın X hesabından "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Başkan Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

ÖNCE ISINMA

Görüntüler, Başkan Erdoğan'ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki maçlarda Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.

HAYDİ ÖMER

Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Başkan Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'ı "Haydi Ömer, yap sayını" diye motive ediyor.

RENKLİ DİYALOGLAR

Oldukça çekişmeli geçen maçlardan renkli diyaloglar da videoda yer alıyor.

Başkan Erdoğan, TBF Başkan Vekili Ömer Onan'a yapılan bir faul sonrası "Faul oldu, ver ver, faul var" derken Alpay Özalan da "Tereyağından kıl çeker gibi aldım." karşılığını veriyor.

Başka bir görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milli güreşçi Yerlikaya'ya "Hamza sen faul yaptın mı?" diye soruyor. Yerlikaya da "Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım." yanıtını veriyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mustafa varank basketbol
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