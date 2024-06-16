İşte baba yüreği

YILLARCA TEŞHİS KONULAMADI



Diyarbakır Sur ilçesi kırsal Büyükakören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (52) ve Halise Kaçmaz (49) çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü 11 yaşındaki Emre Kaçmaz, doğuştan yürüme ve nefes alma zorluğu yaşadı. Anne ve babası, Emre'yi tedavi ettirmek için farklı hastanelere götürdü ancak 5 yaşına kadar bir tanı konulamadı. 5 yıl önce böbrek yetmezliği olduğu tespit edildi.

ELİNİ ÖPÜP, TEŞEKKÜR ETTİ

Organ nakli için bünyesinin sağlam olması beklenen Emre'nin durumu ağırlaşınca Organ Nakli Merkezi'nde anne ve babasından kan örneği alındı. Babasının kanı uyuşunca, Emre'ye böbrek nakli yapıldı. Ameliyatın ardından normal servise alınan Emre, babalar gününde babasının elini öpüp ona minnettar olduğunu söyledi. Baba Mustafa Kaçmaz da "Gerekirse diğerini de veririm" dedi.

Baba Mustafa Kaçmaz, "Doktorlar, bize oğlumun ameliyatı kaldıramayacağı için 'Ameliyatı 18 yaşına kadar bekletelim, bünyesi ameliyata dayansın' dedi. Çocuğumun durumu ağırlaştı, böbreğimi verdim" dedi.