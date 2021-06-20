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20 Haziran 2021 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 14:35:00

İşte Atmaca'nın vurduğu geminin son hali!

Kaynak: DHA

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Bakan Varank, ilk milli gemisavar füzesi Atmaca'nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü 'Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!' notu ile paylaştı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi Atmaca'nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü 'Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!' notu ile paylaştı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, seri üretim hattı kalifikasyon testi kapsamında TCG Kınalıada korvetinden ateşlenerek hizmet dışı kalan gemiyi tam isabatle vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmaca'nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notu ile Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekiyor.

Etiketler : Bakan Varank Atmaca gemi gemisavar füzesi Atmaca
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