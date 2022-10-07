İşte Anayasa'daki o değişiklik: 'Başörtüsü' için ilk adım!

İşte Anayasa'daki o değişiklik: 'Başörtüsü' için ilk adım! Pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK parti grup parti yöneticileri ve hukukçuların katılımı ile başörtüsü düzenlemesi için ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, değişikliğin hangi maddede yapılabileceği üzerinde duruldu. Genel görüş, Anayasa'nın "kanun önünde eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında konunun ele yönünde oldu.

Başörtüsünün temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınması, net bir çerçeve çizilmesi, metinde yoruma açık bir ifade bulunmaması üzerinde duruldu. Sabah'ın haberine göre, 10'uncu maddeye eklenecek bir fıkra ile "kimsenin dini inançlarından kaynaklanan kıyafeti nedeniyle ayrımcılığa tabii tutulamayacağı" hükme bağlanacak.

AİLE: KADIN VE ERKEK

Başkan Erdoğan, ailenin korunmasına ilişkin de bazı düzenlemeler yapılabileceğini belirtmişti. Ancak bu konu henüz netleşmedi. AK Parti içinde başörtüsünün tek bir düzenleme olarak gündeme getirilmesinin daha doğru bir yöntem olabileceğine ilişkin görüşler de bulunuyor.

Ailenin korunmasına yönelik düzenlemenin yapılması halinde bu Anayasa'nın "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinde gerçekleştirilecek. Maddenin mevcut hali aileyi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" şeklinde tanımlıyor.

Eşler ifadesinin LBGT evliliklerine, sperm bankasından çocuk sahibi olma gibi konulara kapı aralayacağı için yeni bir tanımlama yapılması önerisi tartışılıyor. Bu kapsamda da "eşler yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması üzerinde duruluyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, Anayasa hazırlığı çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaları pazartesi tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Anayasa değişikliği teklifi birkaç maddede olabilir. Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis'e sunulacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçime dönük stratejik bir adım attığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti: "Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum Burada oy hesabı seçim hesabı çok net gözüküyor, samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa seçime beş kala değil de onu daha erken zamanda daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratejik, bir adım. Türkiye'de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir."