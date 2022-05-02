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02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:16:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:16:00

İşte 2 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 2 Mayıs 2022 korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs covid-19
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