02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:16:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:16:00
İşte 2 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınına ilişkin son dakika verilerini duyurdu. Yapılan açıklamada günlük vaka, ölüm ve test sayısı bilgileri yer aldı. İşte 2 Mayıs 2022 korona tablosu...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
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