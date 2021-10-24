İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçileri için yaptığı açıklamalar Avrupa'da yankı buldu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ülkeler görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

İSVEÇ, NORVEÇ VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Osman kavala için yapılan açıklamalar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermiş, büyükelçiler için "istenmeyen kişi" kararı çıkarılmasını istemişti. Ülkelerden ilk açıklamalar geldi. Erdoğan'ın tepkisi sonrası ilk açıklama İsveç ve Norveç'ten geldi. Her iki ülke yetkilileri de Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine henüz herhangi bir bilgi gelmediğini açıkladı. Norveç hükümeti açıklamasında, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı" ifadeleri kullanıldı. Almanya da diğer 9 ülke yetkilileriyle "yoğun görüş alış verişi içinde olduklarını" söyledi. Uluslararası ajanslar da haberi son dakika koduyla geçti.

NYT:10 ELÇİ AÇIKLAMASININ ARKASINDA ABD HÜKÜMETİ VAR

New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün amerikan hükümeti olduğunu ifade etti. Gall haberinde Amerikan hükümetini işaret ederek, Başkan Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yardımları devam eden NATO müttefiki ile sık sık ayrı düştüğünü dile getirdi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian da Erdoğan'ın açıklamalarını uzun süre internet sitesinin manşet bölümünde tuttu.

Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.